Anche Bolzano “riavrà” il suo Tram. Accordo Provincia-Comune

(Teleborsa) – Dopo quasi 120 anni il tram elettrico torna a Bolzano, in Alto Adige. Un ritorno che è più di un’ipotesi con l’accordo politico raggiunto ierii 2 agosto 2018 tra il Presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e il Sindaco del capoluogo, Renzo Caramaschi. Accordo che sarà presto firmato non appena completato il necessario iter procedurale.

Questa che al momento è in sostanza una prima ipotesi prevede 7 km di linea, con partenza da Ponte Adige, arrivo alla stazione ferroviaria e passaggio per l’Ospedale. I tram saranno mezzi a più casse di almeno 40 metri e 17 le fermate lungo il percorso. L’intesa raggiunta, alla presenza dei vertici di STA e SASA oltre che dei funzionari di entrambe le amministrazioni, sancisce la collaborazione tra i due enti per la progettazione, la realizzazione e la gestione del tram.

“Si tratta di un progetto fondamentale per la città di Bolzano – ha sottolineato Kompatscher – che contribuirà a migliorare in maniera decisiva laviabilità cittadina, e non solo. Tutta l’offerta del trasporto pubblico locale, infatti, risulterà potenziata, in maniera particolare per quanto riguarda la rotaia, così come previsto dal piano provinciale della mobilità”.

Da lungo tempo – ha detto da parte sua il Sindaco di Bolzano – il tram era fra le priorità del Comune, e finalmente siamo giunti a compiere degli importanti passi concreti verso una soluzione in grado di migliorare la viabilità di Bolzano e la qualità di vita dei suoi abitanti”.

L’intera progettazione dell’opera sarà gestita da STA (Strutture Trasporto Alto Adige), società in-house della Provincia, la quale avrà anche il compito di preparare il piano economico-finanziario e il cronoprogramma degli interventi. Sempre STA gestirà l’infrastruttura, compreso l’acquisto del materiale rotabile che sarà messo a disposizione di SASA, la società partecipata dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives e della Provincia, che detiene il 17,79% delle quote.

SASA, Azienda che gestisce appunto i servizi urbani ed extraurbani di trasporto pubblico di persone nei Comuni di Bolzano, Laives, Merano e Lana.

avrà infatti il compito di gestire il servizio e di integrarlo nella maniera migliore possibile con le altre linee di trasporto urbano ed extraurbano, tenuto conto del fatto che la linea di tram partirà dal centro intermodale di Ponte Adige dove è previsto un parcheggio e l’interscambio con metrobus dell’Oltradige e linea ferroviaria Merano-Bolzano.

L’accordo di Palazzo Widmann fissa tutto l’iter che dovrà essere seguito per giungere alla realizzazione dell’opera e suddivide compiti e finanziamento tra i vari soggetti coinvolti. Si partirà dall’elaborazione e approvazione entro fine 2018, da parte del Comune, del piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS), presupposto per ottenere i fondi statali previsti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per progetti del genere, fondi che saranno formalmente richiesti entro ottobre 2019.

Per quanto riguarda i costi, al netto di tutti i contributi statali ed europei, la suddivisione sarà equa: 50% a carico della Provincia, 50% a carico del Comune di Bolzano. Tutta l’operazione sarà coordinata da un comitato di indirizzo formato da Presidente della Provincia, Sndaco del capoluogo e Presidenti di STA e SASA, che sarà affiancato da un comitato consultivo di tecnici espressione dei medesimi attori in gioco con la possibilità di ricorrere anche ad esperti esterni.

Un ritorno del Tram a Bolzano, dunque, dopo l’iniziativa di circa 120 anni fa che vide la realizzazione di due linee a carattere suburbano per collegare i vari paesi del circondario alla stazione ferroviaria di Bolzano e alla città. All’epoca Bolzano, Gries e Dodiciville erano tre Comuni distinti fra loro, che sarebbero stati uniti solo nel 1913. Nel frattempo, era il 1907, era stata inaugurata la ferrovia del Renon che nella tratta iniziale da piazza Walther a Dodiciville svolgeva le funzioni di tranvia urbana.

La prima autorizzazione per la costruzione di una tranvia elettrica a scartamento ridotto dalla Bahnhofstrasse a Dodiciville fu del 6 luglio 1905, Ed ebbe inizio così la complessa procedura di realizzazione. Il 17 dicembre di quello stesso anno venne firmato l’atto di concessione per la linea che avrebbe raggiunto in seguito Laives, della durata di 60 anni. Il servizio passeggeri cominciò nel pomeriggio di Capodanno del 1914. Questa linea, che ebbe subito immediato successo, era lunga 6682 metri con un totale di 21 fermate, il tempo di percorrenza era di circa 28 minuti.

Le due linee, sin dalle origini e per tutti gli anni di esercizio, si distinguevano per la diversa tipologia di traffico. Nel frattempo entrambe erano state portate a “scartamento metrico” con le motrici alimentate in corrente continua a 750 volt. La tranvia per Laives aveva principalmente passeggeri locali e dunque un traffico costante per tutto l’anno, mentre la linea per Gries era utilizzata dai turisti e quindi il volume di passeggeri era caratterizzato da picchi stagionali.

La linea 1, per Gries, era lunga 3,24 km e aveva capolinea in via Brennero. Da qui i tram, giunti in via Dodiciville, si immettevano sul binario della ferrovia del Renon fino a piazza Walter. Il tracciato procedeva dunque verso nord ovest fino al ponte sul Talvera, oltre al quale si distaccava, sulla sinistra, il binario diretto al deposito.

La linea 2, per Laives, partiva dalla stazione ferroviaria. Caratterizzata da un tracciato nord-sud risultava molto più lunga della prima. Raggiunta anch’essa piazza Walter mediante l’utilizzo di una parte della ferrovia del Renon, piegava dopo l’attraversamento a raso dell’originario tracciato della ferrovia Bolzano-Merano. Seguita la via Trento e sottopassata la ferrovia del Brennero, i tram si dirigevano al Colle del Virgolo fino ad impegnare la statale del Brennero, la cui sede veniva seguita fino al capolinea di Laives.

Nate in un contesto storico completamente diverso rispetto a quello che dopo non molto tempo le avrebbero caratterizzate, le due tranvie di Bolzano furono pesantemente colpite dalle vicende politiche dell’epoca. Durante la seconda guerra mondiale le due linee tranviarie subirono danni soprattutto nella città di Bolzano a causa dei bombardamenti. La cessazione delle ostilità e l’avvio della ricostruzione videro una generale avversione nei confronti del tram. Non si ritenne dunque di effettuare gli investimenti che sarebbero stati necessari e così il 24 dicembre 1948 le tranvie furono chiuse e il servizio sostituito dagli autobus della SASA. Le vetture tranviarie furono demolite.