ANCE: ripresa vera solo con i cantieri, l’aumento dei bandi non significa nulla

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante annunci e riforme i cantieri continuano a non aprire. È il messaggio lanciato dall’ANCE, l’associazione dei costruttori, in un nota. “Un elemento è incontrovertibile: in tutta la miriade di discorsi e numeri di queste ultime settimane, nonostante tutte le riforme adottate e le risorse annunciate, i cantieri non aprono, come testimonia chiaramente il dato delle ore lavorate dei primi nove mesi del 2020 fortemente in calo (-16,8%)”.

“Basta vedere quanto sta accadendo con Anas che dopo aver pubblicato, sotto Natale, bandi per centinaia di milioni di lavori, ha poi rimandato, nei giorni scorsi, l’apertura delle gare a data da destinarsi – ha sottolineato l’associazione – Il bando è quindi solo uno specchietto per le allodole. Le opere sono ancora bloccate”.

L’ANCE si è quindi rivolta direttamente al governo. “Ha mai monitorato l’attuazione della previsione contenuta nell’articolo 8 del Decreto Semplificazioni, che prevede l’obbligo di aggiudicare e consegnare entro dicembre 2020 tutte le gare, con procedure ordinarie appaltate ante Covid? Che fine hanno fatto questi miliardi di gare in grado di imprimere una vera accelerazione all’occupazione e alla ripresa dell’economia? Si continuano a fare rilevazioni e statistiche sui bandi che non testimoniano nulla ed intanto il Paese affonda”.