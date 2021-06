ANCE, edilizia tira la volata: investimenti +16,6% nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il settore dell’edilizia conferma una forte crescita alla fine del primo trimestre. E’ quanto emerge dall’ultima congiuntura flash dell’ANCE, associazione rappresentativa del settore, secondo cui l’aumento degli investimenti e della produzione sono in parte da attribuire ai livelli eccezionalmente bassi registrati durante la pandemia ed in parte ad un recupero già avviato in epoca post-Covid testimoniato anche dall’indicatore Istat sulla produzione nelle costruzioni.

Gli investimenti in costruzioni risultano in aumento del 16,6% nel primo trimestre, riflettendo sia la crescita degli investimenti in abitazioni (+14,9%) sia quella degli investimenti in fabbricati non residenziali e altre opere (+18,3%).

Per il 2021 l’ANCE prevede un rimbalzo dell’8,6% dei livelli produttivi, trainato principalmente dal recupero del comparto abitativo (+14%) e da una graduale ripresa dell’attività sia nel residenziale privato (+5%) sia in quello pubblico (+7,7%).

Guardando più in dettaglio agli interventi legati al Superbonus, si conferma il forte interesse del mercato: al 3 giugno risultavano 18.560 gli interventi effettuati per un ammontare corrispondente di quasi 2,5 miliardi di euro. A distanza di meno di tre settimane si osserva un ulteriore e significativo aumento del 28,4% in termini di numero e del 35,5% nell’importo