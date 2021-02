ANCE, Buia: pronti a fare la nostra parte nella campagna di vaccinazione

editato in: da

(Teleborsa) – L’ANCE ha detto di essere a disposizione per aiutare nel portare a compimento la campagna di vaccinazione in Italia. “Per accelerare il piano vaccinale e uscire prima possibile dall’emergenza sanitaria ognuno deve fare la propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra”, ha affermato il presidente dell’associazione nazionale dei costruttori edili, Gabriele Buia.

“Il nostro sistema bilaterale con tutte le scuole edili e i centri per la sicurezza dislocati sul territorio nazionale può offrire un valido contributo per immunizzare il personale del nostro settore che conta circa 87 mila imprese e 600 mila addetti”, ha spiegato. “Solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente può aiutarci a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di serenità indispensabile per riuscire a ripartire e a intraprendere un solido percorso di crescita economica”, ha aggiunto il presidente di ANCE.