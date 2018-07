Anas, traffico in aumento a giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Segnalato in crescita il traffico dei veicoli sulla rete stradale a autostradale gestita da Anas (società del Gruppo Ferrovie dello Stato) a giugno 2018. Rispetto al mese precedente l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del Traffico ha infatti registrato una crescita dell’1%. Si registra invece una flessione sull’anno: da giugno 2017 il traffico è infatti diminuito del 4%.

Scomponendo lo stivale in macro-aree, con l’arrivo della stagione estiva aumenta il traffico sia al Sud (+2%) che al al Centro e in Sicilia (+1%). L’aumento maggiore si verifica invece in Sardegna (+4%), mentre il dato resta stabile al Nord Italia. Rispetto all’anno passato viene in evidenza un calo sull’intero territorio nazionale.

Cala il segmento dei veicoli pesanti: la flessione su tutta la rete a giugno è del 2% sia nel confronto con maggio 2018 che con giugno 2017. Nel mese in esame il massimo volume giornaliero è stato rilevato sul Grande Raccordo Anulare di Roma giovedì 28 giugno, in prossimità della festività di San Pietro e Paolo, con un passaggio di 168.394 veicoli.