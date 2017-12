Anas investe altri 300 milioni per manutenzione straordinaria

(Teleborsa) – Proseguono gli investimenti in manutenzione sulla rete viaria gestita da Anas.

Oggi sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due bandi di gara per lavori di manutenzione straordinaria in regime di accordo quadro, per un investimento complessivo di 300 milioni di euro.

I lavori rientrano nel più ampio programma di manutenzione straordinaria che Anas sta portando avanti dal 2015 grazie al quale, solo nel 2017, i bandi per la manutenzione ammontano a un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Nel dettaglio, il primo bando, di durata quadriennale, interessa gli interventi di manutenzione straordinaria sul corpo stradale per un valore di 220 milioni di euro, suddivisi in 10 milioni per ciascuno dei 22 lotti. Il secondo bando, di durata triennale, riguarda i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie e prevede un investimento di 80 milioni di euro, suddivisi in 12 lotti.

Le procedure di appalto sono state attivate mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità.

Le gare saranno aggiudicate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo.

I concorrenti potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, quello da loro prescelto. Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2018.