Anas investe 130 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia

(Teleborsa) – Anas annuncia investimenti in Friuli Venezia Giulia per 130 milioni di euro di euro in nuove opere, completamento di itinerari, adeguamenti, manutenzione programmata e messa in sicurezza delle strade.

Nell’ambito delle celebrazioni per i novant’anni della società del Gruppo FS Italiane, che ha scelto Trieste come prima tappa del suo roadshow nelle piazze italiane, l’Amministratore Delegato, Gianni Vittorio Armani, ha fatto il punto sugli investimenti in corso in Friuli Venezia Giulia, ricordando che l’Azienda nella regione gestisce 44 km di raccordi autostradali, 8 km di gallerie a sezione autostradale a doppio fornice, uno per ciascun senso di marcia, e 4 km di viadotti a carreggiate separate.

“Il contratto di programma 2016-2020, il primo nella storia di Anas interamente finanziato, prevede in Friuli Venezia Giulia investimenti per 130 milioni di euro di euro in nuove opere, completamento di itinerari, adeguamenti, manutenzione programmata e messa in sicurezza. In particolare 47 milioni sono destinati a Nuove Opere, Completamenti Itinerari e 83 milioni per Manutenzione programmata, Adeguamenti e Messa in Sicurezza”, ha spiegato Armani.