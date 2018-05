Anas: in Gazzetta Ufficiale bando per sistemi rilevamento flussi traffico su rete

editato in: da

(Teleborsa) – E’ di 10 milioni di euro il valore del bando di gara che Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Il bando è relativo ai servizi di fornitura e installazione di apparati per la rilevazione del traffico. L’appalto, di durata quadriennale, include anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza tecnica e la formazione del personale. Inoltre prevede la procedura di accordo quadro e interessa tutte le arterie gestite da Anas sull’intero territorio nazionale.

Anas prosegue così nella strategia di potenziamento dei sistemi di rilevamento del traffico per migliorare la qualità del servizio offerto. A partire dall’infomobilità, per una maggiore trasparenza e completezza delle notizie che permette agli utenti sempre più di avvalersi di una mobilità “smart”. Inoltre lo studio del traffico fornisce in generale preziose informazioni ai fini della programmazione di interventi di manutenzione e di potenziamento della rete.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, per via telematica, a pena di esclusione, entro le ore le ore 12.00 del 13 luglio 2018 attraverso il Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it.