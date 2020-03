Anas, in Gazzetta 76 bandi da 380 milioni per pavimentazione strade

editato in: da

(Teleborsa) – Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi gara da 380 milioni di euro complessivi, su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del piano #bastabuche. Si tratta della settima tranche di finanziamenti del programma da quasi 2 miliardi di euro lanciato nel 2015 con lo scopo di pavimentare le corsie stradali gestite Anas.

I nuovi bandi serviranno a risanare la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila km in tutto il paese, incluse le strade rientrate all’azienda dagli Enti locali nel corso del 2019.

In una nota si spiega che gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo quadro, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione.

L’obiettivo – si specifica – è quello “di intervenire in modo veloce ed efficace per la manutenzione programmata della rete stradale e autostradale di Anas così da avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale per migliorare la qualità del servizio offerto e contribuire al rilancio del settore”.