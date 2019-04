ANAS, Emilia Romagna: appalto per manutenzione su opere E45

editato in: da

(Teleborsa) – Contratto d’appalto Anas (Gruppo FS Italiane) con RTI Fortuna Costruzioni Generali S.r.l. relativo al lotto n. 3 della procedura di gara DG 36/17, finalizzato agli interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale delle opere d’arte (ponti, viadotti e gallerie) del tratto di E45 sul territorio dell’Emilia Romagna.

Il contratto, con un valore massimo di 13 milioni di euro, prevede interventi mirati alla conservazione e al consolidamento statico e sarà eseguito in regime di accordo quadro. L’utilizzo dell’accordo quadro quale strumento contrattuale, consente di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

La durata massima dell’accordo quadro è fissata in 36 mesi, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto e fa parte di un appalto suddiviso in 5 lotti, per un ammontare complessivo massimo di 80 milioni di euro, che riguarda l’intero itinerario E45/E55.