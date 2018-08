Anas, al via “info-cantieri” per Cortina 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Continua il piano di potenziamento della viabilità in vista dei Mondiali di sci di Cortina 2021. Anas avvia infatti “info-cantieri”, programma di informazione per gli utenti della strada che illustrerà la tipologia e la durata degli interventi in corso e i benefici che i lavori porteranno.

Il progetto Anas prevede la progettazione di interventi di risoluzione dei principali nodi che interessano il territorio, la variante di Cortina e la variante di Longarone. Con un occhio al futuro, applicando la tecnologia smart road (grazie al progetto “smart mobility Cortina 2021”) con sistemi intelligenti di controllo e gestione del traffico.

“Con il programma “info-cantieri” – ha dichiarato il Commissario di Governo e Presidente di Anas, Ennio Cascetta – abbiamo già avviato 7 cantieri per un investimento totale di oltre 7 milioni di euro. Altri 18 interventi, per un investimento di oltre 15 milioni di euro, sono già stati aggiudicati e saranno avviati al termine della stagione estiva” ha continuato Cascetta, che ha evidenziato inoltre come “il team internazionale selezionato da Anas renderà la strada statale 51 “Alemagna” entro il 2021 il primo esempio italiano (e tra i primi in Europa) di gestione integrata della mobilità”.