Anas, al via il bando per la variante di Casalpusterlengo

(Teleborsa) – È di 106 milioni di euro il valore del bando di gara che Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l’affidamento dei lavori della Variante di Casalpusterlengo alla strada statale 9 “Via Emilia”, in provincia di Lodi, in Lombardia, con il relativo intervento di eliminazione del passaggio a livello sulla Strada Provinciale 234.

L’intervento prevede la realizzazione della variante alla strada statale 9 “Via Emilia” a sud-ovest dell’abitato di Casalpusterlengo ed una bretella di raccordo tra la variante stessa e l’attuale sede della statale, garantendo un incremento degli standard di sicurezza e una riduzione dei tempi di percorrenza. Il nuovo tracciato avrà origine a nord di Casalpusterlengo, prima della linea ferroviaria Milano–Bologna, proseguirà fuori sede in variante nella zona ovest del comune lombardo e terminerà a Sud dello stesso Comune riallacciandosi con la Via Emilia. Si sviluppa per una lunghezza di circa 8 km con piattaforma stradale a due carreggiate separate e con due corsie per senso di marcia.

L’intervento, che avrà una durata di 1.445 giorni, è inserito nell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione e Potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia”, sottoscritto dalla Regione, Ministero del Tesoro, Ministero dei Lavori pubblici, Anas e Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Pavia, e successivamente esteso, con specifico Atto integrativo, a tutte le Province lombarde.