Anas, accordo di collaborazione per riapertura della strada comunale ex Tiberina

(Teleborsa) – Stipulata in data odierna una convenzione tra Anas, del Gruppo FS italiane, e il Comune di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Questa definisce la collaborazione delle due parti nell’esecuzione dei lavori necessari alla riapertura della strada comunale ex Tiberina. Questi saranno realizzati proprio dalla partecipata di Ferrovie dello Stato.

A rendere noto l’accordo è la stessa Anas che, in una nota, spiega che sono in corso il completamento delle procedure autorizzate e degli adempimenti necessari a consentire l’intervento della società su una strada di competenza comunale. La strada risulta di realizzazione e manutenzione necessaria in quanto unica alternativa nella viabilità alla E45, nel tratto tra il territorio di Pieve Santo Stefano e il versante romagnolo del valico.

Nelle prossime settimane sarà concluso anche l’iter approvativo del progetto esecutivo dei lavori, sempre realizzato da Anas. L’avvio degli interventi è calendarizzato per la primavera e la durata complessiva dovrebbe essere di circa 210 giorni, con possibile riapertura provvisoria a senso unico alternato dopo alcune fasi lavorative.

I lavori, che comporteranno un investimento complessivo di circa 2,2 milioni di euro, comprendono nel costo la messa in sicurezza delle pendici e il consolidamento del versante nei tratti in frana, il ripristino del piano viabile lungo il tracciato e l’installazione di barriere laterali di sicurezza.