Anas, A2 Autostrada del Mediterraneo: cantieri rimossi per esodo estivo

(Teleborsa) – L’estate sta arrivando insieme alle file chilometriche su strade e autostrade. Per evitare impatti sul traffico durante l’esodo estivo, tutti i cantieri mobili attivi in Calabria lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” saranno completamente rimossi entro il 13 luglio, in concomitanza con l’aumento dei flussi veicolari diretti verso le località di mare. Tutte le attività di manutenzione programmata riprenderanno a partire da settembre, fa sapere l’ANAS.

I lavori di manutenzione in corso rientrano nel Piano organico varato nel 2016 per garantire agli utenti dell’autostrada sempre i migliori standard qualitativi con un continuo innalzamento della sicurezza e del confort di viaggio. Un esempio di buona gestione, mutuato in qualsiasi altra parte del mondo.