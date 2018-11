Anas, a ottobre traffico in diminuzione su tutta la rete

editato in: da

(Teleborsa) – Traffico in diminuzione a ottobre 2018 sul campione della rete stradale e autostradale di oltre 27 mila km gestita da Anas. L’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del Traffico ha infatti registrato un calo del 5%. Flessione del 3% anche a paragone con ottobre 2017.

A livello geografico, i dati di traffico dei veicoli mostrano, in confronto a settembre 2018, un decremento su tutto il territorio: -2% al Nord e al Centro, -9% al Sud, in Sicilia e in Sardegna. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ottobre registra un -2% al Nord e al Centro, -3% al Sud, -4% in Sicilia e -1% in Sardegna.

Il bilancio risulta complessivamente positivo sul fronte del trasporto merci. A ottobre segna infatti un incremento nel segmento dei mezzi pesanti rispetto al mese precedente del 3%, con un picco dell’8% al Centro. Seguono con un +3% il Nord e il Sud con un +1%. Flessione invece per la Sicilia (-1%) e la Sardegna (-2%).

Il massimo volume giornaliero è stato rilevato sul Grande Raccordo Anulare di Roma venerdì 5 ottobre con un passaggio di 163.511 veicoli totali. Il giorno prima, il 4 ottobre, il GRA è stata anche la strada con il maggior passaggio di mezzi pesanti, 9.801.