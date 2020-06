Anac, per Fase 2 appalti digitali e verifiche più semplici

editato in: da

(Teleborsa) – Digitalizzazione, semplificazione e riduzione dei tempi per gli appalti della Fase 2, in modo da velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.

Sono le proposte dell’Autorità nazionale anticorruzione contenute in un documento inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, in vista dei prossimi provvedimenti in materia di appalti.

Nello specifico l’Anac sottolinea la necessità di portare a termine la completa digitalizzazione delle gare che, in circa un terzo dei casi, sono ancora svolte in modalità cartacea.

Tanti i vantaggi del digitale, scrive l’Autorità, dalla semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell’inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo al minimo gli errori operativi e con una significativa diminuzione del contenzioso.

L’Autorità ritiene inoltre che la digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico “debbano essere requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazione appaltanti”, in modo da favorire le economie di scala e contenere i costi amministrativi per le imprese.

Tra le proposte anche la semplificazione e la riduzione dei tempi di verifica dei requisiti se l’aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara.

Infine, Autorità suggerisce di introdurre una norma che permetta alle amministrazioni di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice fino al 31 dicembre, in particolare per i settori delle manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti.