Amundi, accordo per acquisire il 100% di Sabadell Asset Management

(Teleborsa) – Banco De Sabadell e Amundi annunciano una partnership strategica decennale per la distribuzione dei prodotti Amundi attraverso le reti del Banco Sabadell in Spagna.

Questo accordo, spiega una nota, comprende l’acquisizione da parte di Amundi del 100% di Sabadell Asset Management, uno dei

principali gestori patrimoniali in Spagna, con 21,8 miliardi di euro di attivi in gestione. Il valore dell’operazione è pari a 430 milioni di euro.

Con l’acquisizione di Sabadell Asset Management e la firma di un accordo di distribuzione decennale, Amundi, rafforzerà la sua presenza in Spagna e consoliderà la sua posizione di leader europeo.

“Questa partnership – commenta Yves Perrier, CEO di Amundi – è in linea con la strategia di Amundi di dispiegare in Europa le sue

capacità e risorse per servire i clienti attraverso le reti di distribuzione. L’acquisizione di Sabadell Asset Management è per noi un nuovo passo per rafforzare significativamente la nostra posizione in Spagna, uno dei principali mercati di risparmio in Europa”.

L’operazione, precisa la nota, è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e si prevede che si concluderà nel terzo trimestre del 2020.