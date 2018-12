Amsterdam, presentato il primo prototipo di taxi volante

editato in: da

(Teleborsa) – Alla Drone Week di Amsterdam Audi, Airbus e Italdesign hanno presentato per la prima volta un prototipo di “Pop.Up Next”. Si tratta di un concetto innovativo di taxi volante che combina un’auto elettrica driverless con un drone passeggero.

Si tratta ancora di un modello in scala 1:4 ma, secondo Audi, nei prossimi decenni gli utenti potranno usufruire di un comodo ed efficiente servizio di taxi in volo nelle grandi città che garantirà operazioni multimodali, in volo e in viaggio. Senza cambiare veicolo, i passeggeri potranno godersi il loro tempo libero, rilassarsi o lavorare.

“I taxi volanti sono in arrivo. Noi di Audi ne siamo convinti”, afferma Bernd Martens, membro del consiglio di Audi per sourcing e IT, e presidente della controllata Audi Italdesign. “Sempre più persone si trasferiscono in città. E sempre più persone si muoveranno grazie all’automazione. I futuri cittadini anziani, i bambini e le persone senza una patente di guida vorranno utilizzare i convenienti taxi robotici. Se riusciamo a creare un’allocazione intelligente del traffico tra le strade e lo spazio aereo, le persone e le città possono beneficiare in egual misura”.