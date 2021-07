Amplifon si rafforza in Australia e rileva Bay Audio, titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Amplifon, che tratta in rialzo del 2,92% collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.

A fare da assist al titolo contribuisce la notizia della sottoscrizione da parte di Amplifon un accordo definitivo per l’acquisizione di Bay Audio da Peter e Anya Hutson, già fondatori di Bay Audiology in Nuova Zelanda, e da altri azionisti di minoranza. Il cash-out ammonta a 550 milioni di dollari australiani (circa 340 milioni di euro), su base cash e debt free. La transazione sarà finanziata con cassa disponibile.

Bay Audio, un primario operatore indipendente nel mercato retail del hearing care in Australia, opera con un network di oltre 100 punti vendita localizzati in centri commerciali premium e ad alto traffico collocati sulla Costa Orientale del paese.



L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della società leader nelle soluzioni uditive, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status tecnico di Amplifon mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,62 Euro, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 39,49. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,05.