Amplifon, risultati primi 9 mesi in forte accelerazione

(Teleborsa) – In forte ribasso Amplifon, che mostra un -6,63% allineandosi all’andamento negativo registrato dall’intero listino.

La società ha chiuso i primi 9 mesi con ricavi consolidati pari a 1.042,1 milioni di euro, in calo per l’emergenza Covid-19 del 14,4% a cambi costanti e del 14,9% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2019. L’EBITDA pari a 228,4 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 21,9%, è in aumento di 50 punti base, nonostante l’impatto della pandemia e grazie” alle decise e tempestive misure di contenimento dei costi”. Il Risultato netto pari a 41,1 milioni di euro rispetto ai 75,7 milioni di euro su base ricorrente dei primi nove mesi del 2019. Indebitamento finanziario netto pari a 712,6 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto ai 786,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019, sia rispetto ai 765,3 milioni di euro al 30 giugno 2020, con leva finanziaria al 30 settembre 2020 in riduzione a 1,89x.

Lo scenario su base settimanale della società leader nelle soluzioni uditive rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Amplifon restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l’andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 31,38 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 29,03. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 28,18, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.