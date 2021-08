Amplifon, operatività sul programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Amplifon rende noto di aver acquistato, nel periodo dal 6 al 13 agosto compreso, n. 180.000 azioni ordinarie pari allo 0,080% del capitale sociale ad un prezzo medio unitario di 42,269 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 7.608.334,50 euro.

Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dalla Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2021. In riferimento alla stessa delibera la società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del Piano di Performance Stock Grant 2011-2020 e Piano di Performance Stock Grant 2014-2021 per un totale di 13.511.335 azioni.

Alla data del 13 agosto 2021 Amplifon detiene n. 1.589.665 azioni proprie, pari allo 0,702% dell’attuale capitale sociale e allo 0,492% del capitale sociale in diritti di voto.

Nel frattempo sul listino milanese la società leader mondiali nelle soluzioni e nei servizi per l’udito è in frazionale ribasso, scambiando con una perdita dello 0,23%.