Amplifon debutterà nel FTSE MIB alla ripresa dopo Natale

editato in: da

(Teleborsa) – Amplifon si prepara a debuttare nel FTSE MIB. Il titolo entrerà nel paniere dei titoli guida a partire dal 27 dicembre 2018, data di efficacia della revisione trimestrale.

L’indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano, misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati, cogliendo circa l’80% della capitalizzazione del mercato nazionale.

Alla data di efficacia dell’inclusione nell’indice FTSE MIB, le azioni Amplifon saranno anche incluse negli indici FTSE Italia All-Share, FTSE Italia STAR Index, FTSE Italia PIR STAR, FTSE Italia PIR Benchmark, FTSE Italia PIR Benchmark STAR e FTSE Italia PIR Large & Mid Cap.

Il titolo Amplifon in Borsa non festeggia oggi la notizia e mantiene un calo dell’1,93%a a 14,25 euro. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 13,98 e successiva a quota 13,7. Resistenza a 14,52.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)