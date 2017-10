Amplifon, crescita a doppia cifra dei ricavi. Redditività in significativo aumento

(Teleborsa) – Risultati trimestrali in crescita per Amplifon.

I ricavi consolidati dei primi nove mesi del 2017 raggiungono i 901,8 milioni di euro, in aumento del 12,2% a tassi di cambio correnti e del 12,1% a tassi di cambio costanti rispetto al periodo di confronto dell’esercizio precedente. Tale risultato è stato bilanciato tra la crescita per acquisizioni (+6,1%) e quella organica (+6,0%), mentre risulta minimo l’impatto dei cambi (positivo per lo 0,1%).

Il risultato netto (NP) su base ricorrente si attesta a 50,9 milioni di euro,in aumento del 24,1% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre il dato as reported registra una crescita del 22,4%, anche grazie al miglioramento del tax rate che ammonta al 37,5% rispetto al 40,8% del periodo comparativo dell’esercizio precedente.

Cresce l’indebitamento finanziario netto, pari a 320,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 224,4 milioni di euro al 31 dicembre 2016 per i maggiori investimenti nell’espansione del network, acquisto di azioni proprie e distribuzione di dividendi.

“Siamo molto soddisfatti del percorso di forte crescita e miglioramento della redditività che stiamo portando avanti da inizio anno e della vitalità del nostro business. I risultati conseguiti finora ci permettono di prepararci a concludere un altro anno record”, ha commentato Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon. “In particolare, in questi primi nove mesi la crescita dei ricavi, bilanciata fra le aree geografiche del Gruppo, si mantiene superiore alla media del mercato grazie al continuo focus sull’execution e a un solido mix tra crescita organica e acquisizioni. Oltre all’aumento dei ricavi, il raggiungimento della massa critica nei Paesi chiave e il miglioramento dell’efficienza operativa rappresentano i principali driver che supportano l’incremento della redditività. Questi risultati confermano l’efficacia della strategia perseguita anche nel corso del 2017, che ha visto consistenti investimenti in attività di marketing e comunicazione e nell’espansione del network distributivo tramite acquisizioni e nuove aperture in mercati chiave. Questi eccellenti risultati ci portano ad essere molto fiduciosi sul raggiungimento dei nostri obiettivi di medio-lungo termine”.

Negativo il titolo a Piazza Affari: -1,59%.