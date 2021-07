Amplifon, balzo di utile e fatturato in primo semestre. Esce da business wholesale

editato in: da

(Teleborsa) – Amplifon ha registrato ricavi consolidati pari a 959,5 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 58% a cambi costanti e del 56,3% a cambi correnti rispetto al primo semestre del 2020, e del 17,1% a cambi costanti e del 15,3% a cambi correnti rispetto al primo semestre del 2019. In particolare, i ricavi del secondo trimestre sono più che raddoppiati a 518,6 milioni di euro. L’EBITDA ricorrente dei primi sei mesi è stato pari a 232,7 milioni di euro (+77,2% rispetto al primo semestre del 2020 e +24,7% rispetto al primo semestre del 2019), con un’incidenza sui ricavi pari al 24,3%. Il risultato netto su base ricorrente è stato pari a 80,3 milioni di euro, oltre sei volte superiore ai 12,6 milioni di euro del primo semestre del 2020 e in crescita del 35,3% rispetto ai 59,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2019.

Il free cash flow è stato pari a 118,8 milioni di euro, in aumento del 64,8% rispetto al primo semestre 2020 e più che duplicato rispetto al primo semestre 2019. L’indebitamento finanziario netto si è assestato a 620,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 633,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020, dopo investimenti netti per M&A per 42,9 milioni di euro, distribuzione di dividendi per 49,4 milioni di euro e acquisto di azioni proprie per 13,3 milioni di euro, con leva finanziaria al 30 giugno 2021 in riduzione a 1,23x.



“Stiamo procedendo speditamente e con successo nell’esecuzione del nostro piano strategico – ha commentato il CEO Enrico Vita – come testimoniato dall’importante acquisizione di Bay Audio in Australia, dal completamento della nostra seconda joint venture in Cina e dalla decisione di focalizzare il nostro business ancor di più sulla relazione diretta con i nostri consumatori finali”.

Durante la riunione odierna, il CdA ha deliberato di uscire dal business wholesale cessando le attività di Elite Hearing negli Stati Uniti. Nel 2020 Elite rappresentava il 3,4% e l’1,4% dei ricavi e dell’EBITDA del gruppo, rispettivamente. “La decisione di cessare l’attività di Elite è allineata alla strategia del gruppo centrata sul cliente e volta ad offrire la migliore customer proposition direttamente al consumatore finale”, viene sottolineato.

La società ha rivisto al rialzo, grazie ad un maggior contributo della crescita organica, la guidance per l’esercizio 2021. In particolare, Amplifon prevede ora per l’esercizio 2021 ricavi consolidati, a parità di perimetro, di circa 1.990 milioni di euro (ovvero in aumento di circa 60 milioni di euro rispetto alla guidance precedente). Tuttavia, alla luce della cessazione dell’attività di Elite e della sua relativa esclusione dai dati consolidati del gruppo, Amplifon prevede per il 2021: ricavi consolidati di circa 1.930 milioni di euro e un Margine EBITDA in rialzo a circa 24,8% su base ricorrente.