Amplifon, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Amplifon, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2021 ha comunicato di aver acquistato, dal 29 luglio al 5 agosto 2021, complessivamente 180.000 azioni ordinarie Amplifon, pari allo 0,080% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 41,833 euro per azione, per un controvalore pari a 7.529.931,60 euro.

In riferimento alla stessa delibera la Società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del Piano di Performance Stock Grant 2011-2020 e Piano di Performance Stock Grant 2014-2021 per un totale di 13.507.910 azioni.

Al 5 agosto. Amplifon detiene 1.413.090 azioni proprie, pari allo 0,624% dell’attuale capitale sociale e allo 0,437% del capitale sociale in diritti di voto.

Nel frattempo, sul listino milanese, migliora l’andamento del Gruppo attivo nelle soluzioni e nei servizi per l’udito che si attesta a 42,01 euro, con un aumento dello 0,26%.