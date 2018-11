Amplifon, aggiornamento sul piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Amplifon, dal 19 al 23 novembre 2018, ha acquistato 25.000 azioni ordinarie pari allo 0,011% del capitale sociale, ad un prezzo medio

unitario di 14,064 euro per azione per un controvalore complessivo pari a 351.604,00 euro.

Al 23 novembre 2018, il leader nei servizi per l’udito aveva in portafoglio 5.736.078 azioni proprie, pari al 2,534% dell’attuale capitale sociale e al 1,746% del capitale sociale in diritti di voto.

Intanto, a Piazza Affari, si contrae la performance di Amplifon con i prezzi allineati a 14,36 euro per una discesa dello 0,28%.