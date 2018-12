Amplifon acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Amplifon ha acquistato, dal 26 al 30 novembre 2018, n. 25.000 azioni ordinarie pari allo 0,011% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 14,345 euro per azione, per un controvalore complessivo pari ad 358.637,35 euro.

Al 30 novembre 2018, la società attiva nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, detiene 5.755.598 azioni proprie, pari al 2,543% dell’attuale capitale sociale e al 1,751% del capitale sociale in diritti di voto.

In Borsa, intanto, in caduta libera Amplifon, che si attesta a 14,95 euro, con un calo del 2,22%. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 14,76 e successiva a 14,58. Resistenza a 15,19.