Ammortizzatori sociali, Catalfo: a breve Commissione per riforma

(Teleborsa) – A breve verrà istituita una Commissione per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali che, nell’emergenza Covid ha mostrato tutta la sua farraginosità. Lo ha detto la Ministra per il Lavoro, Nunzia Catalfo, in un seminario organizzato dall’Università Cattolica.

“Già prima di diventare Ministro ero convinta di una riforma – ha detto – ma la contezza l’ho avuta quando ci siamo trovati ad affrontare l’emergenza Covid che ha mostrato quanto sia farraginoso e complesso il sistema degli ammortizzatori sociali. In Italia ci troviamo di fronte a circa 18 tipi di ammortizzatori sociali. E’ un sistema molto complesso, con regole diverse e che ci ha messo molto in difficoltà nell’emergenza Covid”.

“Il mio impegno – ha concluso Catalfo – è quello di istituire una commissione in breve tempo per la riforma degli ammortizzatori sociali, orientandoli di più verso le politiche attive”.