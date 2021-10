Amministrative: Milano, Napoli e Bologna al centrosinistra, ballottaggio a Roma, Torino e Trieste

(Teleborsa) – Il centrosinistra ha vinto al primo turno a Bologna, Napoli e Milano mentre si va al ballottaggio a Roma e Trieste – dove è avanti il candidato della coalizione di centrodestra – e a Torino dove invece è in testa al primo turno il suo candidato. Al centrodestra va invece la Regione Calabria, dove ha vinto Roberto Occhiuto che ha superato il 50% delle preferenze. Si è ormai infatti delineato il quadro delle elezioni amministrative che oltre all’elezione dei sindaci dei sindaci e dei consigli comunali di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste e della Calabria, ha coinvolto centinaia di Comuni in tutta Italia.

A Roma passano quindi al ballottaggio il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, con circa il 30% delle preferenze e quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che si ferma invece intorno al 26-27%. Fuori dai giochi invece la sindaca uscente Virginia Raggi del M5S che si contende il terzo posto con l’altro principale candidato alla carica di sindaco: entrambe si trovano al momento intorno al 20%.

Al ballottaggio del 17-18 ottobre si andrà anche a Torino – dove Stefano Lo Russo (csx) è al momento di poco sopra al 44%, seguito da Paolo Damilano (cdx) che si ferma intorno al 38% – e a Trieste, dove il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza si aggira intorno al 47%, seguito da Francesco Russo (csx) che si è fermato al 30% circa.

Vittoria diretta al primo turno invece per Giuseppe Sala a Milano (sopra al 57% delle preferenze), Matteo Lepore a Bologna (sopra al 60% al momento) e Gaetano Manfredi a Napoli (al 63%). Questi i dati elaborati dalla proiezioni di Opinio Italia per la Rai con una copertura compresa tra il 20% e il 30%, dati abbastanza solidi per stabilire i risultati in maniera piuttosto affidabile. Lo spoglio comunque è ancora in corso.