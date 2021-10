Amministrative, al via il conteggio dei voti: Sala verso la conferma a Milano, duello Michetti-Gualtieri a Roma

(Teleborsa) – Chiusi i seggi per le amministrative 2021 alle ore 15, si passa al conteggio dei voti. Diverse centinaia i Comuni in cui si è votato per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali – compresi 20 capoluoghi di provincia e 6 capoluoghi di regione – oltre che per la presidenza della Regione Calabria. In base alle prime rilevazioni dei principali istituti, il centrosinistra sembra aver ottenuto buoni risultati nei principali centri urbani.

In base agli exit pool di Opinio Italia Ferrari delle ore 15, a Roma si fa strada l’ipotesi di ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, e quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che si avviano verso un testa a testa per il primato al primo turno. Staccati gli altri due principali candidati, Carlo Calenda e la sindaca uscente Virginia Raggi.

A Milano invece viaggia verso la conferma diretta il sindaco uscente Giuseppe Sala che in base agli exit pool ha superato la barriera del 50% (forbice tra il 54% e il 58%). Molto indietro invece il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, che si ferma al 32-36%. Nessun ballottaggio in vista in base agli exit pool anche a Bologna – dove il candidato del centrosinistra Matteo Lepore è dato al 61-65% – e a Napoli dove Gaetano Manfredi del centrosinistra sembra ormai destinato al ruolo di primo cittadino del capoluogo campano (57-61%). A Trieste avanti il centrodestra con Roberto Dipiazza (46-50%). seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29-33%, mentre a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 44-48%, seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 36,5-40,5%.

Centrodestra avanti in Calabria, dove il candidato Roberto Occhiuto raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%.

A 621 comuni campionati, su un totale di 1.153, il Viminale ha reso noto che la percentuale dell’affluenza alle ore 15 è stata pari al 59,79%. Nelle precedenti consultazioni, nel 2016, il dato era stato del 65,98% ma in quell’occasione si era andati al voto in un solo giorno.