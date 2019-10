AMM investe nel settore dell’email marketing automation

editato in: da

(Teleborsa) – AMM S.p.A. in vena di acquisizioni. La società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del web-advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha siglato in data odierna un contratto di investimento per l’acquisizione di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata in via di costituzione (LeadBI), che sarà attiva nello sviluppo e commercializzazione di una piattaforma SaaS (software as a service) per la fornitura di servizi di e-mail marketing automation.

Il controvalore complessivo dell’Operazione è pari a Euro 369.750 e sarà corrisposto interamente per cassa e alla data dell’esecuzione.

“L’operazione rientra nel nostro piano di sviluppo volto ad offrire alle PMI soluzioni in grado di migliorare la comunicazione verso i propri clienti – ha dichiarato Riccardo Dragoni, Co-Amministratore Delegato della Società – . Attraverso la piattaforma LeadBI ed i suoi algoritmi di intelligenza artificiale, le aziende di qualsiasi dimensione potranno automatizzare i processi di fidelizzazione e conoscere le abitudini online ed offline dei loro clienti contattandoli su differenti canali SMS, email e social”.