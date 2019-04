Amm, debutto col botto sull’AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Strepitoso avvio delle negoziazioni a Piazza Affari per il titolo Amm, che mette a segno un guadagno del 28,07% fermandosi a 3,65 euro nel suo primo giorno di trattazione sulla borsa milanese. L’azienda attiva nel mobile marketing e nel web advertising, oggi ha fatto il suo esordio sull’AIM Italia, con un prezzo di collocamento di 2,85 euro.

In fase di collocamento, AMM ha raccolto 2,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 13,62% con una capitalizzazione pari a circa 5,4 milioni di euro.

“E’ per noi un primo e importante passo verso l’inizio di un percorso che porterà l’azienda ad accrescere la propria quota di mercato grazie alla possibilità di nuovi investimenti – hanno dichiarato Omero Narducci e Riccardo Dragoni, co-Ceo di Amm – . Vogliamo diventare i leader nel settore della messaggistica aziendale e consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di poter comunicare facilmente ed efficacemente con i propri clienti”.

AMM è stata fondata da Aruba S.p.A. nel 2008, gruppo al quale è appartenuta sino al 2013, occupandosi di campagne pubblicitarie su web per i clienti. Nel 2014 entra a far parte del gruppo Mobyt, società attiva nel mercato della messaggistica aziendale via SMS.

Sale così a 115 il numero di società quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.