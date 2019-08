Amianto, pubblicato il decreto per interventi in più di cento comuni

editato in: da

(Teleborsa) – Dalla Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici.

Una battaglia che prosegue e che va ad aggiungere ai già presenti progetti di smantellamento circa 140 interventi in oltre 100 comuni con un finanziamento di circa 870 mila euro.

“Questi finanziamenti – ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – sono una grande opportunità per liberare dall’amianto tante strutture pubbliche disseminate su tutto il territorio nazionale e insieme per dare stimolo al sistema delle imprese che opera in questo settore. La lotta contro l’amianto è ancora lunga e c’è ancora tanto lavoro da fare. Il nostro impegno finora è stato profuso nel velocizzare il trasferimento delle risorse, aumentare la progettualità, la trasparenza su un problema spesso invisibile e dunque ancor più pericoloso per le persone.”