(Teleborsa) – Scambi al rialzo per i titoli Amgen e Novartis, che salgono rispettivamente dell’1,15% e dello 0,15%.

A fare da assist alle azioni, contribuisce la notizia che la Food and Drug Administration ha dato il via libera al farmaco Aimovig, sviluppato dalle due case farmaceutiche, ed utilizzato per il trattamento preventivo contro l’emicrania.

Il prodotto è iniettabile e va somministrato una volta al mese.