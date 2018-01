American International Group acquisisce gruppo assicurazioni Validus

(Teleborsa) – Giornata di M&A. Dopo l’acquisto di Bioverativ da parte di Sanofie le nozze tra Celgene e Juno Therapeutic American International Group, colosso assicurativo americano ha rilevato Validus, compagnia delle Bermuda. Valore del deal 5,56 mld di dollari.

“Validus è un eccellente asset strategico per AIG che porta nuovo business e possibilità alle attività assicurative generali”, ha detto Brian Duperreault, Presidente e amministratore delegato del gruppo assicurativo americano.

AIG pagherà 68 dollari per azione, il 46% in più rispetto alla chiusura di venerdì scorso 19 gennaio di Validus e il 16% in più del massimo toccato dal gruppo nelle ultime 52 settimane.

A Wall Street, il colosso assicurativo statunitense scambia in ribasso dello 0,84%. Grande giornata invece per Validus Holdings, che sta mettendo a segno un rialzo del 44,38%.