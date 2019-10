American Express, trimestrale sopra le aspettative

editato in: da

(Teleborsa) – American Express Co ha registrato un aumento del 6% degli utili del terzo trimestre. Il rialzo è avvenuto grazie all’incremento dell’utilizzo delle carte di credito per fare acquisti, pagare le bollette e viaggi.

Nel trimestre conclusosi il 30 settembre, l’utile netto è salito a 1,76 miliardi di dollari, ovvero a 2,08 dollari per azione. Un anno prima, nello stesso periodo, si era attestato a 1,65 miliardi, o 1,88 dollari per azione, un anno prima.

I ricavi totali, esclusi gli interessi passivi, sono aumentati dell’8% a 11 miliardi di dollari.

I risultati battono anche gli analisti, che si aspettavano un profitto di 2,03 dollari per azione, su ricavi di 10,94 miliardi, secondo i dati IBES di Refinitiv.

Al momento il titolo a New York soffre un rosso dell’1,44%.