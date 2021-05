American Airlines, voli Dallas-Roma senza obbligo quarantena

editato in: da

(Teleborsa) – In scia alla stagione estiva American Airlines rafforza il network transatlantico mettendo al primo posto sicurezza di passeggeri e personale. Dal 21 maggio, i passeggeri che viaggiano su voli da Dallas/Fort Worth a Roma Fiumicino, potranno evitare il periodo di quarantena attualmente previsto in Italia qualora si raggiunga il Bel Paese dagli Stati Uniti con voli senza protocollo Covid-tested.



Prima della partenza – chiarisce la nota – “i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test Covid-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia”.

“Siamo entusiasti di annunciare l’estensione del protocollo Covid-tested ai voli da Dallas/ Fort Worth, il principale hub della compagnia, a Roma e accogliamo con grande piacere la scelta effettuata dalle autorità italiane che consente ai passeggeri in partenza dagli Stati Uniti di raggiungere l’Italia sia per turismo che per lavoro”, ha commentato Tom Lattig, Vice President EMEA Sales di American Airlines. “Grazie a quest’ulteriore passo avanti nel percorso di ricostruzione del network internazionale che American Airlines sta effettuando mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri e del personale, tutti i nostri voli dagli Stati Uniti all’Italia sono operati con protocolli Covid- tested. Siamo molto grati ad Aeroporti di Roma per il supporto ricevuto e per le incredibili misure di sicurezza messe in atto a terra, ad integrazione e completamento dei nostri sforzi in volo, che contribuiscono a garantire la sicurezza e la tranquillità deipasseggeri lungo tutto il viaggio”.

Soddisfazione espressa da Ivan Bassato, Direttore Operations di Aeroporti di Roma: “Siamo lieti di annunciare insieme ad American Airlines l’estensione del protocollo Covid tested, già in uso sulla tratta New York-Roma della compagnia, anche ai collegamenti tra Dallas Fort Worth e Roma Fiumicino”. L’avvio “segue le recenti disposizioni governative italiane che attraverso un’apposita ordinanza hanno di fatto promosso l’utilizzo di questa tipologia di voli, sperimentati per la prima volta a Fiumicino e oggi in uso anche presso altri aeroporti, sui quali è ora possibile viaggiare oltre che per motivi essenziali anche per turismo. È un passo importante in vista dell’estate e siamo sicuri che il percorso intrapreso sarà in grado di dare un po’ di ossigeno al settore del trasporto aereo da mesi duramente colpito per via delle restrizioni alla circolazione delle persone tra Stati”, conclude Bassato.