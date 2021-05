American Airlines, ripresi i voli Roma-New York: saranno Covid-tested senza quarantena in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – È atterrato ieri (domenica 9 maggio, ndr) alle ore 07.15 all’Aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo American Airlines proveniente da New York John F. Kennedy dopo un anno di sospensione. L’aereo è successivamente ripartito alle ore 09.40 verso New York. “Mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri e del personale, American Airlines sta intraprendendo un percorso di ricostruzione del proprio network globale e la ripresa del volo tra Roma e New York ne è parte integrante”, si legge in una nota della compagnia aerea americana. Per tutta la stagione estiva AA opererà voli da Roma Fiumicino a New York John F. Kennedy con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin. Il volo tra Roma e New York è Covid-tested e non prevede la quarantena dopo l’ingresso in Italia.

“Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai nostri passeggeri da Roma, non appena saranno pronti per ricominciare a volare – ha dichiarato Tom Lattig, Vice President EMEA Sales di American Airlines – American prevede di trasportare oltre il 90% della sua capacità di posti a livello domestico rispetto all’estate 2019 e dell’80% della sua capacità di posti sulle rotte internazionali rispetto al 2019. Sappiamo che c’è un grande desiderio di ricominciare a viaggiare da parte del segmento leisure e abbiamo notato che le prenotazioni salgono rapidamente quando le restrizioni vengono rimosse nelle destinazioni turistiche. Siamo molto grati per il supporto ricevuto da Aeroporti di Roma per le incredibili misure di sicurezza messe in atto a terra, ad integrazione e completamento dei nostri sforzi in volo e siamo lieti che il Comune di Roma Capitale stia lavorando nella stessa direzione per raggiungere obiettivi comuni. L’Italia è sempre stata una destinazione molto importante del nostro network globale, i nostri passeggeri non vedono l’ora di viaggiare sia per vacanza che per ricongiungersi con amici e parenti in Italia e negli Stati Uniti. Il protocollo di sicurezza dei voli Covid Tested lanciato in Italia che non prevede la quarantena dopo l’ingresso nel Paese è stato un passo importante in questa direzione”.

“Fare sistema mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri e del personale è la strada giusta per favorire la grande ripartenza del comparto del turismo e del suo indotto. Il percorso intrapreso da American Airlines si aggiunge a quello che altre compagnie stanno portando avanti negli ultimi mesi e all’ottimo lavoro svolto da Aeroporti di Roma che ha reso gli scali romani sicuri e certificati a livello internazionale. Contiamo molto sulla ripresa del turismo verso e dagli Stati Uniti, poiché in tempi pre-Covid i viaggiatori americani rappresentavano il 70% delle presenze nella nostra città: ci auguriamo di tornare presto alla stessa percentuale. Ecco perché, nell’ambito delle azioni di promozione della Destinazione Roma, abbiamo inserito una campagna finalizzata a valorizzare il segmento lusso ed enogastronomico della città attraverso la collaborazione con INK Global, Società proprietaria del network televisivo Reach Tv presente nei principali 75 aeroporti del Nord America. Un video che illustra le eccellenze della tradizione culinaria romana e le nuove tendenze gastronomiche e due filmati che raccontano il lato più cool e più luxury dell’accoglienza e dei servizi a Roma, esaltandone la qualità e l’unicità, saranno trasmessi ogni 60 minuti, per 18 ore al giorno, per tutta la durata della programmazione, negli scali di New York, Los Angeles, Miami, Boston e Dallas dal 14 maggio al 14 giugno”, ha affermato Andrea Coia, Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.

“Siamo lieti di accogliere l’avvio del volo Covid tested Roma Fiumicino – New York JFK ad opera di un partner storico come American Airlines che arriva a ridosso della stagione turistica estiva ormai prossima a dispiegare il suo potenziale – ha aggiunto Federico Scriboni Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma – Quello dei voli Covid tested è un progetto che è stato fortemente voluto da ADR e promosso da tutti gli stakeholder. Riteniamo infatti possa contribuire a rivitalizzare, in piena sicurezza, mercati pressoché azzerati dall’obbligatorietà della quarantena come è stato per il traffico extra Schengen, segmento strategico per lo sviluppo del trasporto aereo, dello scalo romano e del Paese”.

Da Roma Fiumicino la compagnia aerea statunitense opera anche il volo verso Dallas/Fort Worth, offrendo ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin. Ad oggi questo volo però non è Covid-tested.