American Airlines, estese al 19 agosto cancellazioni voli per stop B737 MAX

editato in: da

(Teleborsa) – Lo “Stop” a terra forzato dei Boeing 737 MAX 8 e 9 dopo i tragici incidenti in Indonesia ed Etiopia che hanno provocato la morte di oltre 300 persone sta provocando seri disservizi alle aerolinee che già avevano in flotta alcune centinaia degli oltre 5000 esemplari del velivolo ordinati, almeno sino all’incidente di Addis Abeba. Subito dopo si sono “contate” una serie di comprensibili disdette. Veri e propri danni economici soprattutto per chi, come American Airlines, ne aveva numerosi già in servizio. Così Doug Parker e Robert Isom, rispettivamente CEO e Presidente di American Airlines, hanno informato con una lettera tutti i dipendenti della compagnia di Dallas comunicando la decisione di estendere fino al 19 agosto le cancellazioni di oltre 100 voli giornalieri tra quelli programmati.

“Mentre ci prepariamo per l’estate – scrivono i due Manager – il nostro obiettivo è di pianificare il periodo di viaggio più trafficato dell’anno. Le famiglie di tutto il mondo stanno contando su American Airlines per le loro vacanze estive. Il nostro impegno reciproco verso i nostri clienti è di operare nel modo più sicuro e affidabile. Per portare avanti questa missione, abbiamo deciso di estendere le nostre cancellazioni per i Boeing 737 MAX fino al 19 agosto. Sulla base del nostro continuo lavoro con la Federal Aviation Administration (FAA) e Boeing, siamo molto fiduciosi che il MAX sarà ricertificato prima di questo momento. Ma estendendo le nostre cancellazioni durante l’estate, possiamo pianificare in modo più affidabile i picchi di viaggio e dare fiducia ai nostri clienti e membri del team. Una volta che il MAX verrà ricertificato, prevediamo di riportare in linea i nostri aerei MAX come supplementi per integrare le nostre operazioni in base alle esigenze durante l’estate”.

“Il team di pianificazione sta lavorando a questa azione – scrivono ancora Perker e Isom – e, in totale, circa 115 voli al giorno saranno cancellati fino al 19 agosto. Questi 115 voli rappresentano circa l’1,5% dei voli totali American ogni giorno quest’estate. Restiamo fiduciosi che gli aggiornamenti imminenti del software, insieme ai nuovi elementi di addestramento che Boeing sta sviluppando per il MAX, porteranno presto alla ricertificazione dell’aeromobile. Siamo in continuo contatto con FAA, Department of Transportation (DOT), National Transportation Safety Board (NTSB) e altre autorità di regolamentazione, siamo soddisfatti dei progressi finora compiuti. I nostri addetti a prenotazioni e vendite continueranno a lavorare a stretto contatto con i clienti per gestire i loro piani di viaggio e apprezziamo gli eccezionali sforzi per prendersi cura di loro”.

Non tutti i voli American Airlines precedentemente programmati con il MAX verranno annullati, poiché la compagnia prevede di sostituirli con altri tipi di aeromobili. Un collegamento non programmato come un volo MAX potrebbe, infatti, essere annullato per consentire al team di coprire una rotta MAX con un altro aeromobile. L’obiettivo è ridurre al minimo l’impatto sul minor numero di clienti.