American Airlines assegna all’aeroporto di Fiumicino il premio Customer Cup

(Teleborsa) – American Airlines premia Aeroporti di Roma, società del gruppo Atlantia, per la qualità dei servizi offerti presso lo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino. E le assegna un premio, la Customer Cup, a riconoscimento dell’alto livello dei servizi offerti nel quarto trimestre 2018.

La coppa, assegnata al team dell’aeroporto per aver raggiunto e superato gli obiettivi previsti, è stata consegnata nel corso di una cerimonia, alla presenza di Richard Muise, Director of European Operations di American Airlines, Ivan Bassato, Direttore Airport Management, Sergio Berlenghi, Head of Client Management e Marco Gobbi, Route Manager Long Haul & Cargo, di ADR. La consegna del meritato trofeo di American Airlines si è svolta presso il gate d’imbarco del volo Roma – Philadelphia e ha coinvolto nei festeggiamenti i passeggeri in partenza per gli Stati Uniti.

Richard Muise, Director of European Operations di American Airlines, in una intervista a Teleborsa, ha spiegato perché American Airlines ha scelto l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Le motivazioni del riconoscimento dell’alta qualità dei servizi offerti includono: puntualità nell’orario di partenza, capacità di ridurre i tempi necessari per far ripartire un volo, consegna bagagli, commenti positivi dei passeggeri sulla loro esperienza complessiva in aeroporto. caratteristiche che consentono di distinguere i membri del team passeggeri di Roma Fiumicino da quelli di altre stazioni American della stessa categoria, dislocate in tutto il mondo.

Vincere la Customer Cup è un risultato importante e al contempo non semplice da ottenere, un’ulteriore conferma del percorso di ricerca dell’eccellenza intrapreso da Aeroporti di Roma nei servizi forniti a passeggeri e compagnie ed una testimonianza dell’importanza del mercato italiano.

Ivan Bassato, Direttore Airport Management, in una intervista a Teleborsa, ha commentato questa vittoria e le ragioni dell’eccellenza di Fiumicino.

La stagione estiva American prevede ben 35 voli diretti alla settimana da Roma verso gli aeroporti statunitensi di New York, Dallas Fort Worth, Chicago, Philadelphia e Charlotte, offrendo ai passeggeri in partenza dall’Italia la possibilità di proseguire verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi, Messico e America Latina. La collaborazione tra American Airlines e Aeroporti di Roma ha avuto inizio nel 1996 e, da allora, l’attività della compagnia presso l’aeroporto si è progressivamente intensificata.

American ha anche introdotto aeromobili di nuova generazione sulle rotte dall’Aeroporto di Roma Fiumicino come i Boeing 787-800 ed i Boeing 777-200 completamente rinnovati. Entrambi sono configurati in tre classi di servizio. I passeggeri che viaggiano da Roma Fiumicino verso Chicago, New York JFK e Dallas Fort Worth avranno a disposizione anche la Premium Economy.