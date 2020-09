Amco, primo semestre in forte crescita: ricavi a 54,2 milioni (+71%)

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di AMCO ha approvato i risultati separati e consolidati della Società relativi al primo semestre 2020.

Nel 1 semestre 2020 è proseguito il percorso di crescita trainata dall’attività di investimento, portando gli Asset under Management (AuM) a 23,2 miliardi a fine periodo, di cui 56% sofferenze e 44% unlikely to pay (UTP o inadempienze probabili). Se si includono le transazioni completate, gli AuM raggiungono quota 33,8 miliardi.

Nei primi sei mesi dell’anno la controllata del Ministero delle Finanze che opera nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati ha registrato un utile netto pari a 7 milioni di euro, in diminuzione del 14% rispetto lo scorso anno, impattato da rettifiche su crediti dovute al ritardo negli incassi per la pandemia Covid-19 e a una esposizione single name.

I ricavi mostrano una forte crescita (+71%) raggiungendo i 54,2 milioni di euro, con un peso crescente dei ricavi da investimenti che ne hanno trainato la crescita e che raggiungono il 56% del totale, rispetto al 26% del primo semestre 2019. I restanti ricavi sono originati dall’attività di servicing.

L’EBIT sale del 3%, per l’effetto negativo di rettifiche di valore su crediti di 17,5 milioni di euro legate all’impatto economico del Covid-19 che ha portato ad un ritardo negli incassi e a una esposizione single name. L’EBIT beneficia anche del contributo positivo del risultato dell’attività finanziaria di 9,8 milioni di euro per i proventi dalla vendita di titoli di Stato (8 milioni di euro) e la rivalutazione della partecipazione in IRF (Italian Recovery Fund) per 1,7 milioni.

La struttura di bilancio è in forte crescita: le attività e le passività patrimoniali sono più che raddoppiate in un anno, passando da 1,1 miliardi al 30 giugno 2019 a 2,8 miliardi al 30 giugno 2020.

“Dall’inizio di quest’anno AMCO è stata protagonista di una rapida crescita del business e ci attendiamo che questo percorso di crescita continui, come mostrano le transazioni annunciate recentemente. La redditività operativa è elevata, anche grazie a una modalità di gestione dei costi sostenibile. La struttura di bilancio e gli indicatori patrimoniali sono molto solidi e le recenti emissioni obbligazionarie confermano la nostra capacità di finanziare il futuro business. Procediamo nel percorso di sviluppo, innovando e rafforzando il team che oggi conta 264 risorse”, ha dichiarato Marina Natale, Amministratore Delegato di AMCO.