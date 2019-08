Ambu A/S crolla sulla borsa di Copenhagen dopo profit warning

editato in: da

(Teleborsa) – Situazione complicata per il produttore di attrezzature mediche Ambu. L’Amministratore Delegato della società danese ha annunciato il secondo allarme utili in soli due mesi. Il titolo Ambu è crollato del 20% sulla piazza di Copenhagen dopo l’inizio delle negoziazioni, la sua peggior performance che si è riflessa in una perdita di valore di mercato di circa 5,6 miliardi di corone (825 milioni di dollari).

La società ha tagliato le stime di fatturato e i margini di profitto per l’anno dopo aver chiuso l’accordo di distribuzione con Tri-anim Health Services negli Stati Uniti. Ambu ora dovrà riprendere in consegna i prodotti che sono già stati prenotati e spediti dal suo ex partner.

Quest’anno le azioni di Ambu sono scese di circa il 40% dopo che gli analisti hanno sollevato dubbi sul futuro successo degli ambiti monouso dell’azienda. Il CEO Juan Jose Gonzalez, che è entrato a far parte della Ballerup, ha affermato che la mossa è stata “un investimento che aiuterà Ambu a raggiungere una crescita molto rapida a lungo termine perché la forza vendita della società danese può fare di meglio”. Ha inoltre evidenziato che “se ciò significa che in alcuni punti possiamo sfruttare le opportunità e nel processo di adeguare la nostra guida, lo faremo sicuramente e quando concludi un contratto con un distributore, c’è sempre una transizione, ma devi farlo ad un certo punto. Prima lo fai, più velocemente puoi accelerare la crescita” ha concluso il CEO.