Ambienthesis, sottoscritto Shareholders Agreement con Bee’ah Sharjah Environment

(Teleborsa) – Ambienthesis ha presentato, nell’ambito della manifestazione fieristica WETEX in corso a Dubai, uno dei più grandi e importanti eventi sulla sostenibilità e le tecnologie rinnovabili a livello mondiale, la sottoscrizione dello Shareholders Agreement tra la neo costituita società di diritto emiratino Ambienthesis Middle East DMCC (ATH ME), controllata per il 100% da Ambienthesis e Bee’ah Sharjah Environment Co. LLC (Bee’ah), principale operatore del waste management negli Emirati Arabi Uniti.

Tale accordo, sottoscritto da Giovanni Bozzetti, Presidente di Ambienthesis e General Manager di ATH ME, e da Khaled Al Huraimel, CEO Group di Bee’ah, fa seguito a quanto previsto nei due Memorandum of Understanding che erano stati già siglati da Ambienthesis S.p.A. con la stessa Bee’ah.

Esso costituisce l’elemento contrattuale alla base della Joint Venture operativa, con quote del 51% in capo a Bee’ah e del 49% in capo a ATH ME, che andrà a svolgere la propria attività nei seguenti settori: Gestione di rifiuti industriali e pericolosi; Gestione di rifiuti liquidi industriali; Trattamento di rifiuti radioattivi; Bonifiche e risanamenti ambientali; Progettazione, costruzione e gestione di impianti di discarica.

“La JV con Bee’ah rappresenta per Ambienthesis un fondamentale momento di consolidamento della propria strategia di internazionalizzazione che ci vedrà apportare il nostro trentennale Know-how in Medio Oriente”, ha commentato il Presidente Bozzetti.