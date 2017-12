Ambienthesis realizzerà presso stabilimento Orbassano innovativi sistemi impiantistici

(Teleborsa) – Ambienthesis ha avviato la realizzazione presso la propria piattaforma industriale per il trattamento e la gestione dei rifiuti speciali, ad Orbassano (TO), di innovativi sistemi impiantistici volti ad autoprodurre l’energia elettrica necessaria all’alimentazione dei processi produttivi e a migliorarne l’impatto ambientale riducendone le emissioni in atmosfera.

Ambienthesis ha dunque sottoscritto con la società parte correlata Rea Dalmine il contratto avente ad oggetto la fornitura dei suddetti sistemi impiantistici.