Ambiente, M5S: NO a stoccaggio rifiuti in zona Leopardi a Torre Greco

(Teleborsa) – “La zona Leopardi non può essere trasformata di nuovo nella pattumiera del Vesuvio”. Così Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 Stelle della Camera e i consiglieri e gli attivisti pentastellati di Torre del Greco (Comune della città metropolitana di Napoli) commentano in un comunicato congiunto la notizia, comparsa stamane sui giornali locali, di un’ordinanza del Sindaco Palomba che consentirebbe lo stoccaggio dei rifiuti per i prossimi sei mesi in una zona periferica di Torre del Greco disponendo il trasferimento dalla Edil Cava di Santa Maria la Bruna.

“Abbiamo lanciato l’allarme sette mesi fa in consiglio comunale ma questa amministrazione non ascolta i cittadini – prosegue la nota – e ora dobbiamo fare fronte a questo pericolo imminente che rischia solo di trasformarsi in un ulteriore incubo per la cittadinanza. A Torre del Greco occorre una strategia seria sui rifiuti, non l’apertura temporanea delle ex cave di Villa Inglese ed abbiamo capito che non possiamo aspettarci questo da Sindaco e consiglieri di questa carovana”.