Ambiente, Giornata Mondiale e Ecomondo mettono l’accento sulla lotta alla plastica

(Teleborsa) – La Giornata Mondiale dell’Ambiente si celebra domani 5 giugno 2018, indetta dall’ONU dal 1972 per fare qualche riflessione su tematiche cruciali come i cambiamenti climatici, l’inquinamento, la salute e le “scelte sostenibili”. Nell’edizione di quest’anno il focus è sulla plastica e sulle possibilità di ridurne l’uso.

E proprio questi temi saranno in calendario a alla prossima edizione di Ecomondo, il consueto evento annuale organizzato da Italian Exhibition Group, in calendario dal 6 al 9 novembre 2018 alla Fiera di Rimini. Alla prossima edizione, la 22esima, si parlerà di: strategia Europea sulla plastica e suoi sviluppi; esperienze più avanzate della bioeconomia circolare nei Paesi Ocse ed industria 4.0 applicata alla gestione e utilizzo dei rifiuti; tutela, recupero e riuso della risorsa idrica.

E’ previsto un ricco programma di incontri e conferenze a cura del comitato tecnico-scientifico di Ecomondo, presieduto dal professor Fabio Fava, che coinvolge ogni anno realtà di altissimo livello (accademiche, associazioni, istituzioni) sia italiane che straniere.

Da domani Ecomondo avvierà una campagna di valorizzazione delle best practice che le imprese mettono in campo per diminuire l’inquinamento da plastica. Ammonta infatti a 25,8 milioni di tonnellate la quantità di plastica prodotta in Europa ogni anno, mentre 49 milioni di tonnellate è il peso dei rifiuti plastici: meno del 40% viene riciclato.

Ad Ecomondo il progetto eCircular promosso da Climate-Kic con capofila l’Università di Bologna, indicherà le azioni possibili per ridurre drasticamente il peso ambientale della plastica.

Qualche anticipazione su Ecomondo 2018

Ogni anno l’evento catalizza l’attenzione nazionale ed internazionale, perché rappresenta l’evento clou in tema di ambiente, energia pulita, economia circolare e sostenibilità.

Fra le anticipazioni la conferenza sulla plastica e l’economia circolare, in calendario il 7 novembre, dal titolo “How to Implement the European Strategy for Plastics in a Circular Economy. In quell’occasione si proporrà l’obiettivo di dare impulso alla Strategia europea sulla Plastica varata dalla Commissione Europea a febbraio di quest’anno e di cui si sono visti in questi giorni i primi sviluppi con la direttiva di Bruxelles che mette al bando cannucce, cotton fioc e altri prodotti in plastica.

La conferenza, si rivolgerà alla platea dell’industria della plastica biobased e biodegradabile così come a quella della plastica tradizionale, chiamate a nuove sfide del mercato.



Strettamente connessa con l’argomento plastiche, la problematica dei rifiuti marini (marine litter) si conferma tema caro ad Ecomondo che riproporrà per il terzo anno consecutivo, insieme a Legambiente e ad Enea, la conferenza sulla prevenzione e gestione dei rifiuti marini, con i massimi esperti internazionali del settore pronti a mettere a disposizione le più recenti conoscenze e competenze in materia.

La bioeconomia circolare è terreno d’attenzione non da oggi da parte dell’OCSE. L’organismo internazionale interviene direttamente ad Ecomondo con l’evento Circular Bioeconomy: National Case Studies of Innovation Ecosystems. Attraverso la partecipazione di alti esponenti dei rispettivi Paesi saranno messi a confronto i casi di Giappone, Usa, Francia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio e naturalmente Italia. A presiedere, il rappresentante OCSE Jim Philps e Philippe Mengal, direttore esecutivo del BBI JU, l’iniziativa pubblico-privata dell’Unione Europea dedicata allo sviluppo della bioeconomia in Europa.



L’avanguardia della ricerca e delle sue applicazioni nella gestione e valorizzazione della risorsa idrica sarà un altro capitolo importante di Ecomondo, con la sezione Global Water Expo in stretta collaborazione con Utilitalia.



L’industria 4.0 per una maggiore efficienza nella gestione e utilizzo dei rifiuti sarà invece al centro di un incontro organizzato dal Comitato tecnico-scientifico di Ecomondo insieme al CNR e alle Università di San Marino e di Bologna.

Tra gli eventi da ricordare anche la decima edizione del Premio per lo Sviluppo Sostenibile promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con Ecomondo.