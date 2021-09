Ambiente e sostenibilità, prosegue impegno di BNL-BNP Paribas

editato in: da

(Teleborsa) – Un impegno costante e concreto a sostegno dell’ambiente testimoniato dalle due grandi sfere campeggiano in Piazza Lina Bo Bardi a Milano, di fronte alla Torre Diamante, sede del Gruppo BNP Paribas in Italia: la Banca, attraverso la propria Divisione “BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management” sostiene l’esposizione open air della start up We Planet “100 Globi per un Futuro Sostenibile”, che prevede installazioni in numerose strade e piazze del capoluogo lombardo.

BNL-BNP Paribas – si legge – ha adottato due delle opere rispettivamente dedicate all’ambiente, dal titolo “Impronta verde” e alla ricerca scientifica, “La ricerca per un mondo che cambia”.

“L’adesione alla mostra di We Planet conferma il nostro impegno e il sostegno ad iniziative che sono frutto di concrete idee innovative, capaci di coinvolgere la Società diffondendo sensibilizzazione e consapevolezza su temi globali”, sottolinea Isabella Fumagalli, Responsabile Divisione BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management.

“Sviluppiamo con impegno e convinzione una strategia di business ad impatto positivo in termini di attenzione e benessere per le

persone e rispetto dell’ambiente per un futuro migliore, condividendo scelte responsabili e mirate con i nostri clienti, attraverso soluzioni, servizi e prodotti sostenibili”, commenta Stefano Schrievers, Responsabile BNL-BNP Paribas Wealth Management.