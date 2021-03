Ambienta SGR, nominati due senior sales manager per supporto agli investitori

editato in: da

(Teleborsa) – Ambienta SGR, il leader europeo nell’applicazione dei trend di sostenibilità ambientale all’asset management, rafforza il suo team con la nomina di due professionisti senior. William Kitchin assumerà il ruolo di Head of Business Development per Ambienta X, la divisione focalizzata sui mercati quotati. Michele Romualdi sarà il nuovo Head of Sales Italy.

Michele e William, che sono entrati in Ambienta rispettivamente a febbraio e marzo 2021, riportano direttamente a Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e fondatore di Ambienta.

William e Michele avranno come obiettivo la crescita di Ambienta X, la divisione focalizzata sui mercati quotati, che si rivolge ad investitori istituzionali e privati. Ambienta X Alpha, il primo fondo absolute return al mondo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, è stato creato nel 2020 e gestisce asset per oltre $500m. Tra gli investitori ad oggi vi sono sia primari investitori istituzionali italiani ed internazionali che family offices. Ambienta ha inoltre lanciato un prodotto in collaborazione con Banca Generali, Lux IM Alpha Green, rivolto alla clientela privata di Banca Generali.



Le attività di Ambienta indirizzate ai mercati quotati si avvalgono di un team composto da 8 professionisti a Londra e Milano sotto la direzione di Fabio Pecce, Chief Investment Officer.

Dalla sua creazione nel 2007, Ambienta ha beneficiato di una forte crescita, diventando leader negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale anche grazie al suo impegno nel selezionare i migliori talenti. Negli ultimi 18 mesi, Ambienta ha assunto 19 risorse, aperto un ufficio a Parigi e raddoppiato la sua divisione di Sustainability & Strategy. Sul lato private equity, Ambienta investe in società trainate da solidi trend ambientali, nelle quali predilige posizioni maggioritarie del valore di €30m-€100m.

Nino Tronchetti Provera, Founder e Managing Partner di Ambienta, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a William e Michele. Ci aiuteranno a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita ed a lanciare nuovi prodotti focalizzati sulla sostenibilità ambientale.”

William Kitchin, Head of Business Development di Ambienta X, ha commentato: “Sono fiero di entrare nel team di Ambienta in un momento di grande espansione di Ambienta X. Credo che le opportunità di crescita degli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale nei mercati quotati siano interessanti almeno quanto quelli nei mercati privati, e lavorerò con entusiasmo per cogliere questa opportunità a livello globale.”

Michele Romualdi, Head of Sales Italy di Ambienta, ha aggiunto: “L’appetito del mercato italiano nei confronti degli investimenti sostenibili è in forte crescita. Sono molto lieto di poter contribuire all’ambizioso progetto di crescita di Ambienta, leader europeo negli investimenti di sostenibilità ambientale“.