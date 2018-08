Amazon vola oltre quota 2.000 a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Amazon supera per la prima volta a Wall Street i 2.000 dollari per azione. Le azioni della società di Jeff Bezos stanno registrando un rialzo dell’1,30% 2.024 dollari, in una giornata caratterizzata prevalentemente dalle vendite.

Il confronto del titolo con l’S&P 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del colosso dell’e-commerce rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Il quadro tecnico di breve periodo di Amazon mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2.037,3 dollari USA. Rischio di discesa fino a 1.998,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 2.075,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading. (A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)