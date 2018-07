Amazon, trimestrale stellare: utili in rialzo del 1000%

editato in: da

(Teleborsa) Trimestrale stellare per Amazon che mette a segno utili in rialzo del 1000%. Il colosso dell’e-commerce mette le ali e continua a raggiungere nuovi record, cosa che, ieri, ha spinto il titolo nel mercato after-hours a salire fino al 4%. Nel dettaglio, nel periodo terminato il 30 giugno, Amazon ha battuto le attese degli analisti negli utili e non le ha superate, ma di un soffio, nei ricavi. Numeri alla mano, gli utili netti hanno toccato 2,53 miliardi, superando i 2 miliardi per la prima volta, contro 197 milioni di dollari del 2017. Gli utili per azione sono stati di 5,07 dollari rispetto ai 40 centesimi dello stesso periodo del 2017, con un aumento del 1.050%. Il mercato si attendeva 2,50 dollari per azione.

Dal punto di vista dei ricavi, Amazon includendo anche la catena di supermercati Whole Foods, ha toccato quota 52,9 miliardi, in rialzo del 39% rispetto ai 38 miliardi dello stesso trimestre di un anno prima, ma di pochissimo sotto le attese. I ricavi nel Nordamerica sono saliti del 44% a 32,1 miliardi mentre le vendite internazionali sono cresciute del 27% a 14,6 miliardi di dollari.

LA SPINTA DEL CLOUD – Il settore cloud è aumentato del 49%: la divisione Amazon Web Services di cui fa parte ha raggiunto ricavi di 6,11 miliardi. Bene le previsioni per il terzo trimestre: Amazon si attende ricavi tra 54 e 57,5 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. I margini operativi sono cresciuti del 5,6%.

Il direttore finanziario, Brian Olsavsky, ha detto che il miglioramento è una combinazione di “disciplina fiscale e crescita nei servizi”. Le azioni del gruppo avevano chiuso a Wall Street in ribasso del 2,98% a 1.808 dollari ad azione. Dall’inizio dell’anno sono in rialzo del 55% e la capitalizzazione del colosso è di 860 miliardi. Solo Apple , che pubblicherà i conti martedì prossimo , batte Amazon in valore di mercato con 946 miliardi.